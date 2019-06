imago images / Prod.DB Bild: imago images / Prod.DB

Do 13.06.2019 | 06:55 | Kultur

- Das sind die Kinostarts der Woche

Die ersten modernen Filmzombies tauchten in den späten 60er Jahren auf, seitdem sind sie nicht mehr tot zu kriegen. Zuletzt wurde das Filmfestival in Cannes mit dem jüngsten Untote-fressen-Menschen-Abenteuer eröffnet: "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch. Alexander Soyez berichtet über den Film und die weiteren Kinostarts der Woche.