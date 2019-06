Böse Zungen lästern: so richtig wundern tut einen das in Berlin nicht mehr. Der neue Flughafen BER wird ja auch nicht fertig. Jetzt bleibt eben auch das Humboldt-Forum im neuen Berliner Schloss erst einmal zu - wegen Problemen bei der technischen Ausstattung. Wann eröffnet wird, weiß keiner so genau. Unser Korrespondent Nikolaus Bernau meint in seinem Zwischenruf - die Verschiebung des Eröffnungstermins könnte auch eine große Chance sein.