Mi 12.06.2019 | 15:55 | Kultur

- René Pollesch: Neue Intendanz an der Volksbühne

Am Dienstag war es noch ein Gerücht, am Mittwoch ist es harter Fakt: René Pollesch wird ab 2021 neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Unsere Theater-Expertin Ute Büsing war bei der Pressekonferenz von Kultursenator Klaus Lederer, bei der René Pollesch am Mittag vorgestellt wurde und stellt die Pläne vor, die er für seine Intendanz hat.