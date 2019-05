MCT Bild: MCT

So 19.05.2019 | 08:11 | Kultur

- Schlechter Sound, mäßige Show: "Gods of Rap"

Es war ein Gipfeltreffen des Rap: Public Enemy, De La Soul und der Wu-Tang Clan sind gemeinsam auf Tour - und standen auch in Berlin auf der Bühne. In der Wuhlheide gaben die East-Coast-Ikonen am Samstagabend ein Konzert. Doch so richtig toll war das nicht, findet Kulturreporterin Magdalena Bienert.