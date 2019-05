imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 10.05.2019 | 12:55 | Kultur

- "Liebe Kitty": Romanfragment Anne Franks vorgestellt

Am 11. Mai 1944 schrieb Anne Frank in ihr Tagebuch: "Nach dem Krieg will ich auf jeden Fall ein Buch mit dem Titel 'Das Hinterhaus' herausbringen." Dazu kam es nicht - Anne Frank wurde im August 1944 verhaftet und deportiert. Sie starb in Bergen Belsen. Jetzt, 75 Jahre später und zu ihrem 90. Geburtstag, erscheint dieser Romanentwurf doch noch unter dem Titel "Liebe Kitty". Am Donnerstag wurde er im Berliner Ensemble vorgestellt. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski war dabei.





Buchinfo