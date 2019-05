Oliver Rath Bild: Oliver Rath

So 05.05.2019 | 08:11 | Kultur

- Weicher - und deshalb groß: Olli Schulz im Haus des Rundfunks

Musiker Olli Schulz galt viele Jahre lang als Geheimtipp und lebte am Existenzminimum. Irgendwann aber erkannte das Fernsehen seine Qualitäten als Entertainer und er wurde durch seine Auftritte in der Sendung Zirkus Halligalli einem größeren Publikum bekannt. Im Moment ist er auf „Back to the roots“ Tour und spielt seine Songs ohne Band, alleine mit Gitarre - zum Beispiel am Samstag im ausverkauften Großen Sendesaal des rbb. Inforadio-Konzertreporter Hendrik Schröder war da.