Die britische Band Mumford And Sons sind die Superstars des Folk-Rock. An diesem Mittwoch startet die Deutschlandtournee zu ihrem neuen Album "Delta" in München, am 11. Mai sind Mumford And Sons dann in Berlin. Vor ihrem Abflug hat unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen das Quartett getroffen und mit ihnen über ihre Erinnerungen an Deutschland gesprochen.