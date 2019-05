imago/ Andy Martin Jr. Bild: imago/ Andy Martin Jr.

Mi 01.05.2019 | 08:16 | Kultur

- Musikalischer Draufgänger mit silbriger Föhnwelle

Nicht mehr ganz so geschmeidig wie früher, aber immer noch so begabt an der Gitarre, dass einem ganz schwindlig wird: Der einstige Jazz-Guru John McLaughlin gab in Berlin am Dienstagabend mit seiner Band ein wuchtiges, teilweise auch kitschiges Konzert. Allerdings war der Pierre Boulez Saal als Veranstaltungsort nicht besonders gut gewählt, findet Inforadio-Kulturredakteur Jens Lehmann.