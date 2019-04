imago/ John Potter Bild: imago/ John Potter

28.04.2019

- Kathedrale York Minster: Dreimal in Brand, dreimal gerettet

York Minster ist die größte Kathedrale Englands. Drei mal wüteten in den letzten 200 Jahren Brände in dem Bau, aber sie wurde erfolgreich wieder aufgebaut. Könnte sie Vorbild für den Wiederaufbau der Notre Dame in Paris sein? Unser Korrespondent in London Jens Peter Marquardt hat recherchiert.