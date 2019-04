Sie galt als eine der großen Charakterdarstellerin und Diven des deutschen Nachkriegsfilms: Hannelore Elsner. Bis zu ihrem Tod wirkte sie in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen mit. Zuletzt lebte sie in Frankfurt, wo sie in dem populären ARD-Krimi auch als TV-Ermittlerin im Einsatz war.