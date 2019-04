imago stock&people Bild: imago stock&people

- Ausstellung "Leonard Cohen: A Crack in Everything" in New York

Vor zweieinhalb Jahren starb Leonard Cohen. Seine Wahlheimatstadt New York erinnert jetzt mit einer Ausstellung im Jüdischen Museum an den kanadischen Musiker. "Leonard Cohen: A Crack in Everything". Unser New-York-Korrespondent Georg Schwarte hat sie sich angesehen.