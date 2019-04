imago/ HBO Bild: imago/ HBO

So 14.04.2019 | 08:11 | Kultur

- Letzte Staffel "Game of Thrones": Wiedersehen und Abschied

Für Fans der Serie "Game Of Thrones" hat das lange Warten endlich ein Ende: in der Nacht zu Montag startet die neue Staffel in den USA. Bei uns zeigt sie der Bezahlsender Sky. Es ist auch ein Abschied: die achte ist gleichzeitig die letzte Staffel. Unser Korrespondent Marcus Schuler aus Los Angeles über das Serienphänomen "Game of Thrones".