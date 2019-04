picture alliance / Photoshot Bild: picture alliance / Photoshot

Di 02.04.2019 | 07:55 | Kultur

- Jessica Pratt: Elfen-Folk im Heimathafen

Die Kalifornierin Jessica Pratt hat einen so eigenen Stil entwickelt, dass hilflose Kritiker sie einfach in die Schublade "Freak-Folk" gesteckt haben. Am Dienstagabend spielt die Amerikanerin im Heimathafen Neukölln und das wird ein entrücktes und elfenhaftes Konzert - davon geht zumindest Inforadio-Kulturreporter Laf Überland aus.