dpa/Frank Leonhardt Bild: dpa/Frank Leonhardt

Fr 15.03.2019 | 15:55 | Kultur

- Ex-Museumschef Okwui Enwezor ist tot

Sieben Jahre lang stand Okwui Enwezor an der Spitze des renommierten Hauses der Kunst in München. Sein Abschied im vergangenen Jahr war unrühmlich. Jetzt ist der Nigerianer im Alter von 55 Jahren gestorben. 2018 hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. ARD-Kulturreporter Stefan Mekiska erinnert an ihn.