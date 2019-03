dpa/Monika Skolimowska Bild: dpa/Monika Skolimowska

Di 12.03.2019 | 07:55 | Kultur

- Schlüsselübergabe für das "Haus Bastian"

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Nicht nur sollen im November Teile des Humboldt-Forums eröffnen. Mitte des Jahres soll auch das neue Besucherzentrum der Museumsinsel in Betrieb gehen. Und: das "Haus Bastian" als Zentrum für kulturelle Bildung und Vermittlung der Staatlichen Museen eröffnen. Am Dienstag übergibt die Kunstsammler-Familie Bastian ihr Haus offiziell an die Preußenstiftung. Nadine Kreuzahler berichtet.