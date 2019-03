Knapp am Oscar vorbeigeschrammt: "If Beale Street could Talk"

Nachdem Barry Jenkins mit seinem Film "Moonlight" vor zwei Jahren den Oscar für den besten Film abräumen konnte, hatte er auch bei der diesjährigen Oscarverleihung vor zehn Tagen wieder die Chance: "If Beale Street could talk" musste sich dann aber "Green Book" geschlagen geben. Am Donnerstag kommt "If Beale Street could Talk" in die Kinos. Mehr dazu und die anderen Neustarts hat Alexander Soyez.