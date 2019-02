© 29Pictures Bild: © 29Pictures

Do 14.02.2019 | 11:55 | Kultur

- Berlinale-Tipp: "What She Said: The Art of Pauline Kael"

Normalerweise schreiben sie über Filme und sind von den Filmschaffenden oft genug verhasst: Filmkritiker und -kritikerinnen. Dass also ein Film über eine von ihnen gemacht wird, ist schon sehr ungewöhnlich. So geschehen aber mit "What She Said: The Art of Pauline Kael". Inforadio-Kulturreporter Reiner Veit stellt den Film vor.