Do 14.02.2019 | 06:25 | Kultur

- Berlinale-Stammgast Catherine Deneuve

Keine Berlinale ohne Catherine Deneuve! Das stimmt zwar nicht ganz, aber tatsächlich gehört die französische Filmlegende zu den Dauergästen auf dem Festival und war auch ohne Film im Gepäck schon oft genug zu Besuch. In diesem Jahr spielt sie in André Techinés "L’adieu à la nuit“ eine Großmutter, die beim Besuch ihres Enkels mitbekommt, dass er radikalisiert wurde und in den Dschihad ziehen will. Alexander Soyez hat Catherine Deneuve zum Interview getroffen.