imago stock&people/Reiner Zensen Bild: imago stock&people/Reiner Zensen

Do 31.01.2019 | 16:55 | Kultur

- Komische Oper: Barrie Kosky bleibt dem Haus verbunden

Barrie Kosky, Intendant mit Kultstatus an der Komischen Oper in Berlin, will seinen Vertrag nicht über 2022 hinaus verlängern. Das ist seit einigen Tagen bekannt. Wie es in Zukunft mit dem Haus weitergeht, dazu gab es jetzt am Donnerstag eine Pressekonferenz, die unsere Opernkritikerin Barbara Wiegand verfolgt hat.