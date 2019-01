imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Do 24.01.2019 | 06:55 | Kultur

- Auf diese Kinostarts können Sie sich freuen!

Der deutsche Kinostarttermin wurde perfekt gewählt: Vor zwei Tagen wurde "The Favourite" zum großen Oscar-Favoriten mit 10 Nominierungen gewählt und am Donnerstag kommt er in die Kinos. Über die Machtspiele am Hof von Queen Anne und die anderen Neustarts dieser Woche spricht Filmredakteur Alexander Soyez.