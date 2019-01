imago/Schöning Bild: imago/Schöning

- Ich freue mich auf: 100 Jahre Bauhaus

Die Kunstströmung Bauhaus wurde 1919 als Kunstschule in Weimar gegründet und umfasste Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und Architektur. 100 Jahre Bauhaus wird das ganze kommende Jahr über in ganz Deutschland gefeiert: vor allem in den Wirkungsstätten Weimar, Dessau und Berlin. Inforadio-Kulturreporterin Judith Kochendörfer ist Bauhaus-Enthusiastin und freut sich auf das Programm.