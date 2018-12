imago/Prod.DB Bild: imago/Prod.DB

Sa 29.12.2018 | 07:55 | Kultur

- Endlich mal zu Hause bleiben - und "Notting Hill" schauen

"Tatsächlich... Liebe" ist in der Weihnachtszeit, das was "3 Nüsse für Aschenbrödel" fürs Nachmittagsfernsehen oder WHAMs "Last Christmas" für den Dudelfunk ist: Schön, aber abgegriffen. Inforadio-Filmexperte Alexander Soyez empfiehlt deshalb zur romantischen Besinnung zwischen den Jahren "Notting Hill" von Drehbuchlegende Richard Curtis.