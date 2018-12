imago/stockillustrations Bild: imago/stockillustrations

Mo 24.12.2018 | 07:55 | Kultur

- Schatten in der Nacht

Und jetzt öffnen wir unser letztes Adventstürchen - in diesem Jahr sind die Kollegen der Kulturredaktion ja eingetaucht in die Nacht. Hinter dem letzten Türchen wirft die Nacht ihre Schatten voraus - Barbara Wiegand erzählt Geschichten von Schatten in der Nacht.