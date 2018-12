- Nachtscheu unter Nachteulen

Manche Menschen blühen nachts erst richtig auf, bei anderen fährt dann die Energiekurve herunter. Ganze Ortsteile sind oft entweder von der einen oder der anderen Gruppe bewohnt. Judith Kochendörfer erzählt, wie sie als Nachtscheue im Nachteulen-Kiez lebt.

"Morgens immer müde" von Laing ist die heimliche Hymne des Stadtteils, in dem ich seit zehn Jahren wohne. Das nördliche Neukölln, direkt an der Ecke zu Kreuzberg - "Kreuzkölln" - hat sich in der letzten Dekade von einer schläfrigen Eckkneipen-, Trödelladen- und Solarien-Nachbarschaft zu Berlins jüngsten und hipstem Kiez entwickelt.



Und Jung- und Hipsein hat - ungeschriebenes Gesetz - untrennbar etwas mit abends-unterwegs-sein zu tun. Nachts ausgehen: Das ist Lässigkeit, Spaß, Genuss, Dazugehörigkeit, Treibenlassen, Hedonismus. Wer nachts mit den richtigen Leuten in der richtigen Location am richtigen Tisch sitzt, für den fügt sich alles in einer vollkommenen Einheit höchster Richtigkeit zusammen.

Nicht so bei mir: nach dem zweiten Glas Wein denke ich an mein Bett, nach dem dritten Gespräch nörgele ich meine Begleitung an, wann wir endlich gehen. In einem Club fühle ich mich nach zwei Stunden eingesperrt, in einer Bar weiß ich nicht, wohin mit mir, wohin mit den Blicken, Händen, Gedanken, Worten.

Ich lebe lang genug in Berlin. Ich war überall, wo man gewesen sein muss. In nicht wenigen Momenten habe ich auch mich und die Zeit vergessen, mich im Moment aufgelöst. Ich verstehe durchaus, was das Faszinierende an der Nacht ist. Aber so richtig warm wurde ich mit ihr nie. Und unser Verhältnis kühlt sich immer mehr ab.