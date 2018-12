- Aus der Zeit gefallen: Die "Rauhnächte" kommen

In früheren Zeiten lebten unsere Vorfahren gleichzeitig nach zwei Kalendern - dem Sonnenkalender und dem Mondkalender. Dummerweise nun wiesen diese beiden Kalender eine Differenz von zwölf Nächten im Jahresrund auf. Unsere abergläubischen Altvorderen nannten sie "die Rauhnächte". Laf Überland klärt auf.

Ordnung muss sein, denn wo keine Ordnung ist, da herrschen Chaos und Gefahr. Und deshalb wird von den elf Tagen, die es im Sonnenkalender zwar gibt, im Mondkalender aber nicht, gern angenommen, dass sie aus der Zeit der Ordnung fallen – und dass an ihnen die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt sind - und die Grenzen zu anderen Welten durchlässig werden, besonders natürlich in den zwölf Nächten.

Deshalb sollen ja zum Beispiel am 24. und 25. Dezember auch die Tiere sprechen können. Wobei man, wenn man sie hört, nur Details über den eigenen Tod erfährt, die man ja gar nicht wissen will. Doch sowieso passiert so allerhand – vor allem nachts und vor allem in den alpenländischen Landgegenden. In abgeschiedenen Tälern werden die schönsten Neugeborenen geraubt und gegen hässliche Wechselbälger ausgetauscht. Die Seelen der Verstorbenen treiben ihr Unwesen und ziehen mit Getöse unter Stöhnen und Heulen, Ächzen und Jammern durch die Nacht und verbreiten Angst und Entsetzen. In Wirklichkeit ist das natürlich die Wilde Jagd, die in vielen europäischen Ländern – von Nord bis Süd – durch diese Nächte reitet, die zu keiner wirklichen Zeit gehören und Menschen leicht den Tod bringen kann.

Es streiten sich die Volkstumsgelehrten, ob das Wort Rauhnacht nun vom mittelhochdeutschen Wort rûch für ‚haarig‘ herkommt – und auf die Fellbekleideten Dämonen verweist, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben, oder auf den Brauch, in den wichtigsten Rauhnächten Haus und Hof von Geistern freizuräuchern: meistens zum ersten Weihnachtstag und zum Dreikönigsfest am 6. Januar – woran in alpenländischen Regionen (vor allem in touristischen Gegenden) noch heute gern nach altem Brauch mit nächtelangem Gewehrschiessen erinnert wird.

Doch nur in der Silvesternacht hängt der moderne Stadtmensch noch den alten Bräuchen nach. Wenn er beim Bleigiessen die Zukunft befragt.... und vor allem mit dem Brauch, Lärm zu erzeugen (wobei man sich heute in manchen Bezirken fragt, ob es nicht doch gerade die Unholde sind, die man vertreiben will, die da rumböllern und Menschen mit Knallkörpern beschießen...)

Nun gibt es zwar sogar in unserer gottlosen Zeit wieder ein paar Nischen, in denen das alte Wissen neu genutzt wird. Indem man beispielsweise in einer Muschelschale weißen Salbei anzündet – oder den Workshop Rauhnächte - Magie der Manifestation absolviert. Doch wer mit Esoterik nichts am Hut hat, der sollte zumindest in der Silvester-Rauhnacht keinen Wäscheständer stehen lassen: Die Wilde Jagd könnte sich in den Leinen verheddern, und dann wäre der Teufel los!