Die Nacht haben die Kollegen aus unserer Kulturredaktion in diesem Jahr zum Thema ihres Adventskalenders gemacht. Ute Büsing haben es Nachtschattengewächse angetan - und lädt Sie ein zu einer spannenden Zeitreise durch die Jahrtausende.



Nachtschattengewächse. Ein Wort zum auf der Zunge zergehen lassen. So ein schöner Name für große Vielfalt: 90 bis 100 Gattungen mit 2700 Arten überall auf dem Globus. Echte Kosmopoliten sind sie. Und: sagenumwoben…

Bei uns besonders bekannt und beliebt: die Kartoffel. Kommt aus Südamerika. Dort liegt auch das Genzentrum von Tomate, Paprika und Tabak, einem der vielen Rauschmittel unter den Nachtschattengewächsen.

Aus Arabien wanderte die Aubergine, wo sie seit dem 11. Jahrhundert gegessen wird, auf unseren Speisenplan. Die sagenumwobenen Alraunen hat Afrika mit Europa gemeinsam.

Schon in der Genesis wird das Nachtschattengewächs Alraune erwähnt. Im antiken Griechenland wurde diese Pflanze, mit süßem Wein versetzt, zur Narkose benutzt. Aber auch als Rauschmittel. Im Mittelalter erfreute sie sich Beliebtheit als Talisman - und sie galt als Zutat zur Hexensalbe.

Irrglauben und Mythen ranken sich auch um die ebenfalls berauschenden Nachtschattengewächse Bilsenkraut, Stechapfel und Tollkirsche. Die Zauberin Kirke soll die Gefährten des Odysseus mittels Bilsenkraut in Schweine verwandelt haben.

In mittelalterlichen Badestuben tat man zur Förderung der Freizügigkeit Bilsenkraut ins Badewasser. Der Samen wurde als Bierzusatz verwendet. Medizinmänner und Frauen setzen das Bilsenkraut heute noch dosiert zur Schmerzbekämpfung ein.

Der Schwarze Nachtschatten soll bei Fieber und Entzündungen helfen. Extrakte aus der Tollkirsche finden in der Augenheilkunde Anwendung, der Samen des Stechapfels bei Asthma, Auszüge aus dem Nachtschatten bei Ekzemen und Rheuma.

Schließlich erfreuen Petunien, Engelstrompeten, Bocksdorn und Spaltblumen die Balkon- und Gartenfreunde. Doch, so klingend der Name, so vielfältig, heilsam, giftig, sie auch sein mögen, ungeklärt bleibt die Namensgebung:

"Diß kraut würt auch sonst gebraucht, wider die schäden die die hexen den leuten zufügen, und das uff mancherley weiße (...) würt deshalb in sonderheyt Nachtschatt genannt“, heißt es in einem Kräuterbuch von 1532.

Nachtschattengewächse - irgendwie fällt man mit diesen Kosmopoliten doch wieder ins finstere Mittelalter zurück…