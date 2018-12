Die Nacht in der Malerei

Hinter unserem Adventstürchen steckt in diesem Jahr die Nacht, klar, die Weih-Nacht - aber die Kolleginnen und Kollegen gehen noch ein bisschen weiter. Heute zum Beispiel ins Museum, genauer: in die Alte Nationalgalerie in Berlin - denn da hängt sie auch, die Nacht, als "das" berühmteste Motiv in der Malerei schlechthin. Barbara Wiegand und Anna Pataczek haben sich von einer Expertin führen lassen.

"Wir stehen vor einem Bild von Karl Friedrich Schinkel 'Spreeufer bei Stralau', auf dem man einen Fährmann sieht, der vom Ufer ablegt. In dem Boot sitzen zwei Hornbläser, das Boot wird vermutlich zum gegenüberliegenden Ufer fahren – ein fantasievolles Gestade mit Bäumen und einem Schlösschen, hinter dem gerade die Sonne untergegangen ist..."

Mit Birgit Verwiebe, Kuratorin der Alten Nationalgalerie, stehe ich vor Schinkels Bild von der Abenddämmerung am Spreeufer - um dann auf einem Rundgang durch die Sammlungen des 19. Jahrhunderts einzutauchen, in die Nacht in der Kunst.

Wir folgen ein Stück weit dem von Carl Gustav Carus rittlings gemalten einsamen Pilger, der durch schroffe Felsen hindurch an einem Fluß entlang durch die Dunkelheit läuft - immer dem Abendstern folgend, der hell am Firmament steht.

Vermutlich steckt hinter Karl Friedrich Hampes Bild einer jungen Frau, die im Mondenschein an einer Brüstung am Ufer eines Sees sitzt und sehnsüchtig zu einem hell erleuchteten Fenster hoch droben auf einer Burg schaut, eine romantische Liebesgeschichte – die, wer weiß, vielleicht ja in Erfüllung geht.

Schon vereint sind Mann und Frau bei Caspar David Friedrich – vereint und versunken in die Betrachtung des Mondes:

Ja, das könnte sogar Caspar David Friedrich selber sein, der sich mit seiner jungen Frau hier dargestellt hat. Innehaltend, meditierend im Wald, nachdenkend, empfindend. Dieses kennt man ja auch selber, wenn man im Wald spazierengeht und der Mond scheint - es berührt einen.

Nachtbilder, gern vom Mond erhellt, sie sollten bei Friedrich und anderen romantischen Malern die Nachtseite der Dinge beleuchten – als emotionale Gegenreaktion zur rationalen Aufklärung.

Unser Rundgang durch die Nacht in der Kunst endet wie er begann – vor einem Bild von Karl Friedrich Schinkel. Im selben Raum wie das eingangs geschilderte Gemälde von der Abenddämmerung gehängt, zeigt es eine Landschaft am Meer, in frisches, kaltes Morgenlicht getaucht von der Sonne, die hinter einer mächtigen Kathedrale gerade aufgeht

"Die Bilder von Schinkel zum Morgen thematisieren Aufbruch und Hoffnung – und oft hat Schinkel diesen Morgenbildern Abendbilder als Gegenstück beigefügt, weil in seinem Bewusstsein war, dass immer nur ein Morgen kommen kann, wenn zuvor ein Abend stattgefunden hat."

Und eine Nacht vergangen ist – eine Nacht, die viel Raum läßt für die Künstler, tief hineinzutauchen, in die Dunkelheit....