Von Hans-Joachim Kulenkampff über Johann Wolfgang von Goethe bis hin zu Heinrich Heine - die Nacht hat über Jahrhunderte hinweg die Kreativen und Dichter in ihren Bann gezogen. Ute Büsing fasst im Adventstürchen Nr. 11 ein paar prominente "Nachtgedanken" zusammen.

Wenn Kuli in Strickjoppe mit seinen "Nachtgedanken“ auf den Bildschirm trat, dann wussten wir: Bald ist Sendeschluss im Ersten! Der beliebte Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff verkörperte in der Spätphase seines Fernsehlebens den öffentlich-rechtlichen Vorleser. Seine besinnlichen Literaturen zur guten Nacht, die hatten Moral und zeigten Haltung. 2000 Mal griff er zur Vorlese-Kladde.



Da war der alte Goethe anders beseelt, als er 1781 in Weimar seine "Nachtgedanken“ aufschrieb. Nach einer seligen Nacht mit der Geliebten wird sich der noch junge Mann der Kälte des Kosmos bewusst. Nicht lieben können sie, die unglückseligen Sterne! Sehr wohl der Mensch. Als der Dichterfürst dies schrieb, war er heftig für Charlotte von Stein entflammt. Die Nacht verbrachten diese beiden allerdings nie gemeinsam.



Von Sehnen und Verlangen handeln auch Heinrich Heines ungleich bekanntere "Nachtgedanken“. Der Dichter des Vormärz denkt 1844 allerdings nicht an die Geliebte, sondern an seine zurückgelassene alte Mutter. Und: er denkt politisch. Im französischen Exil bringen ihn die revanchistischen Kräfte in Deutschland um den Schlaf - bis auch ihm eine Frau erscheint: sein Weib.

Von Weltenweh und Menschenleid ist auch Rainer Maria Rilkes frühes Gedicht "Nachtgedanken“ beseelt. 1894 beschwört er darin einen weltenweiten Wandrer mit lichtem Leuchten, mutmaßlich den Mond. Kurz vorm Abitur legte der damals 19jährige in Prag diese bereits bemerkenswerte naturlyrische Allegorie vor.

Und jetzt noch ein Zeitsprung in die Gegenwart der Niederungen des Fernsehens. Vor fünf Jahren nämlich verspottete der Komiker Oliver Kalkofe Kulis Nachtgedanken. Unter dem Titel "Nichtgedanken“ las er im Hotel Adlon gesammelte Belanglosigkeiten aus den Biografien von Prominenten vor.