Im Winter werden die Tage kürzer und die Nächte länger, eine Dunkelheit macht sich breit, auf die sich viele Menschen Jahr für Jahr erstmal wieder auf’s Neue einstellen müssen. Dabei ist die Weihnachtszeit bei uns noch vergleichsweise hell. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne gar nicht mehr auf, es herrscht: Die Polarnacht. Ein Phänomen, das Jakob Bauer aus unserer Kulturredaktion fasziniert und unser heutiges Adventstürchen.

In gleißendem Gold strahlt ein Mosaik von einer Hauswand in Tromso, Nordnorwegen. Hinter einem Berg explodiert die Sonne, ihr Licht bricht sich Bahn in die Dunkelheit der dominierenden Sternennacht, taucht das Fjordwasser, das die Stadt umgibt, in strahlende Farben, bringt den Schnee auf den pittoresken Gebäuden der Stadt zum Glitzern und wird im gleißenden Weiß der Tromsoer Eismeerkathedrale tausendfach reflektiert. Worte stehen darunter, verschnörkelt und verheißungsvoll.

"Velkommen hit du første lys / Willkommen hier, du erstes Licht

Med solens vare vinterkyss/Der Sonne scheuer Winterkuss

En evig kjærlighet du bærer med/Ewig Liebe bringst du mit

Som alltid aldri svikter/Die immer bleibt und niemals weicht"

Ich war dieses Jahr zum ersten Mal nördlich des Polarkreises, in Tromso, einer Stadt, in der die Sonne von November bis Januar einfach nicht mehr aufgeht. Ich war im Sommer da, aber als ich dieses Mosaik mit dem dazugehörigen Gedicht entdeckt habe, hab ich angefangen darüber nachzudenken, was diese monatelange Nacht wohl für die Tromsoer bedeutet. Die Rückkehr der Sonne scheint eine fast schon spirituelle Erfahrung zu sein. Aber die lange Dunkelheit davor, eine Zeit der Düsternis und Depression?

Nein. Die Menschen in Tromso, das sagen zumindest Tromsoer Psychiater, leiden trotz der langen Nacht nicht mehr unter Winterdepressionen als die Bevölkerung deutlich südlicherer Breitengrade. Wie kann das sein? Vielleicht liegt es daran, dass viele Nordnorweger die Polarnacht nicht als die "dunkle Zeit“, sondern als die "blaue Zeit“ wahrnehmen. Denn obwohl die Sonne ja eigentlich nicht da ist, herrscht häufig eine Art Dämmerungszustand, eine dauerhafte "blaue Stunde“, die das zwischen hohen Bergen liegende Tromso in sanfte Farben bettet. Dazu kommt das Polarlicht, das als grüner Schimmer über den Himmel schießt. Klar, es ist trotzdem brutal dunkel und kalt. Aber es ist vielleicht auch einfach eine Einstellungssache, eine bewusste Entscheidung der Menschen dort: Dem Zauber, der auch der Dunkelheit innewohnt, nicht nur Melancholie, sondern auch Lebensfreude abzutrotzen.



Die amerikanische Psychologin Kari Leibowitz hat für die Uni Tromso Norweger nach ihrer Einstellung zum Winter befragt und herausgefunden: Die Menschen mit einem positiven Verhältnis zum Winter sind häufig auch mit ihrem Leben zufrieden. Und: Je nördlicher die Menschen in Norwegen leben, desto positiver sind sie dem Winter gegenüber eingestellt. Jetzt haben wir hier in Deutschland zwar weder eine dauerhafte blaue Stunde noch kommen wir in den Genuss der wirbelnden Polarlichter. Aber wenn ich mir ein Foto des Mosaiks anschaue, dieser Rückkehr der Sonne, die nur durch die lange Dunkelheit zuvor ihre strahlende Kraft in einer solchen Dimension entfalten kann, dann denke ich mir: Von den Nordnorwegern können wir lernen, mit der nicht endenden Dunkelheit umzugehen.