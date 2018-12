- Die Nacht in den Fenstern der Stadt

Die Nacht beginnt in dieser Jahreszeit bereits am Abend – wenn die Geschäfte noch geöffnet sind, aber die Nebenstraßen dunkel: wenn die Menschen sich in ihre Wohnungen zurückgezogen haben. Laf Überland hat in die abendlichen Fenster reingeguckt.

Wer früher vom Land in die Stadt zog, der fühlte - grad, wenn es Winter wurde und die Dunkelheit dem Tage viel zu früh die Freundlichkeit entzog - sich ausgeschlossen; ausgesperrt; hinausgeworfen aus dem Nest - ganz anders als zuhause in der kleinen Stadt, wo man Familien beim Essen in die Suppe gucken konnte, was man nur tat, wenn man die Leute kannte: Man grüßte hinein, sie grüßten heraus.

Ein Mann, ein Stuhl, ein Koffer

Aber auch in der Stadt konnte man durchaus noch gucken. Der Journalist Kracauer schrieb mal zutiefst bewegt von einem Zimmer in Paris, in das er blicken konnte, in dessen Mitte auf einem Stuhl ein Mann saß, neben einem geöffneten Koffer, einem benutzten Bett, einer Waschschüssel und einem Schrank: der einfach da saß und den Kopf in die Hand gelegt hatte auf seinem Stuhl mitten im Zimmer und der die ganze Nacht da saß mit ungekämmtem Haar und bei offenem Fenster...

Kein Schatten, keine Bewegung

In hohen Stockwerken erhascht man heute manchmal noch geschmackvoll eingefärbte Decken, mit Stuck oder ohne, mit teuren Lampen, Strahlern, den vollgestellten Fächern von Regalen: Aber kein Schatten. Keine Bewegung. Im Erdgeschoß und eins darüber sieht man, wenn man was sieht, nur Menschen, die an Schreibtischen sitzen und arbeiten. Es wird viel gearbeitet zuhause, heutzutage. Outsorcing ist so ein Wort. Aber die Menschen, die hier arbeiten, haben den Schutz ihres Privaten aufgegeben. Haben die Arbeit, das Draußen, in ihre Höhlen mitgenommen.

Ein leeres Flackern wirrer Farben

Wo früh am Abend wirklich Menschen privat leben hinter den Fenstern, sind Vorhänge davorgezogen vor das Leben. Man hört es nur und riecht es, wenn Bratfett oder Koch-Geruch hinter den Vorhängen hervorströmt, weil sie beim Kochen lüften.

Und doch liegt eine merkwürdige Unstimmigkeit in diesem frühen dunklen Abend: dieses Gefühl, er sei nicht echt. Vielleicht liegt das daran, daß wo sich was bewegt, es meist das Flackern wirrer Farben ist, die Bildschirme durchs Fenster spritzen. Aber nein, ich glaube, das Unwirkliche ist was anderes: Ich habe niemanden gesehen, dem grad die Haare gemacht wurden. Oder wo eine ganze Familie um irgendein Tisch saß und Grünkohl hackte. Ich habe lauter abendliche Fenster angeguckt: Nur irgendwie war gar nichts drin!