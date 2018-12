- Das Grauen im Schutz der Nacht

Es ist Dezember, und so öffnen wir immer am Morgen in der Inforadio Kultur ein akustisches Adventstürchen. In diesem Jahr zum Thema "Nacht". Dass bei all den anregenden, unterhaltsamen und amüsanten Dingen auch der Schrecken der Nacht nicht vergessen wird, dafür sorgt heute unser Geschichtsredakteur Harald Asel.



Im Schutz der Nacht Gräueltaten verüben, Massaker, Pogrome - davon ist die Weltgeschichte voll.

So soll der gerne verwendete Ausdruck "Nacht der langen Messer" auf das walisische "Brad y Cyllyll" zurückgehen: im Jahre 450 schlachteten Angelsachsen die alte keltische Elite in der Stadt Salisbury ab.

Im Schutze der Nacht heißt immer auch: mit überraschten, wehrlosen Opfern, die vielleicht sogar im Nachtgewand aus ihren Betten gerissen werden. Nicht nur strategische Gründe, auch der Wunsch nach Demütigung spielt dabei mit.

"Der König will es!"



Vielleicht die berühmteste dieser Nächte der Gewalt ist die Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August 1572 in Paris. Benannt nach dem Fest am Folgetag zu Ehren des Apostels. Dem soll, der Legende nach, bei seinem Märtyrertod die Haut bei lebendigem Leib abgezogen worden sein. Solche Rechtfertigungen brauchten diejenigen nicht, die in der Nacht den Führer der Hugenotten, den Admiral Coligny ermordeten und mit dem Ruf "Der König will es", nach anderen Quellen "Gott will es" die gewaltbereiten - katholischen - Teile der Pariser Bevölkerung zum flächendeckenden Morden anhielten.

Es brauchte nur noch einen Funken



Die explosive Stimmung in der Stadt, die Konflikte zwischen den christlichen Konfessionen (in die sich auch Hofintrigen und Interessen europäischer Mächte mischten), die ständig kursierenden Gerüchte über einen Putsch der Hugenotten, all das brauchte nur einen Funken.

Allein in der Hauptstadt wurden 3000 Menschen ermordet. All die klugen Pläne einer Versöhnung der seit Jahrzehnten um die Macht ringenden Glaubensgemeinschaften waren für's Erste hinfällig - etwa die Hochzeit des damals noch protestantischen Thronfolgens Heinrich von Navarra, später der IV. mit der katholischen Margarete von Valois. Der Schock war groß. Der Papst und die Krone triumphierten. Die Hugenotten, ihrer Führer beraubt, gerieten in die Defensive.

Die Blutnacht in Gemälden, Romanen und Opern



Tief eingebrannt hat sich die Bartholomäusnacht als Erinnerungsort der Franzosen, damals übrigens gar nicht zynisch als "Pariser Bluthochzeit" beschrieben. Das Ereignis wurde nicht nur in politischen Streitschriften, sondern immer auch in Gemälden, Romanen und Opern reflektierten. Wie in der berühmten Grand Opera von Meyerbeer, die im 19. Jahrhundert einen riesigen europaweiten Erfolg feierte, und die in den letzten Jahren wiederentdeckt wird.

Aber selbst in einer unzureichenden Aufführung in italienischer Sprache von 1956, aus der heute die Musikbeispiele stammten, ist das Erschrecken über jene Nacht zu spüren. Der noch viele Pogromnächte und staatlich organisierte Massaker in der Dunkelheit folgen sollten.