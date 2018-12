- Der unsterbliche Zauber der Nachtigall

In diesem Jahr widmet sich unser Inforadio-Adventskalender der Nacht. Da gab es schon Schaurig-schönes zu hören. Zum 7. Dezember sehnt sich Jens Lehmann ganz offensichtlich nach wärmeren Tagen zurück - und denkt an die Nachtigall.

Wir Berliner kennen die Nachtigall gut. Nicht nur, weil es hier mehr als 3.000 von den possierlichen kleinen Tierchen geben soll. Nein, auch weil wir das wohl schönste und poetischste Sprichwort zu diesem Vogel geprägt haben: "Nachtigall, ick hör Dir trapsen." Für die Zugezogenen: Das sagt man, wenn man ahnt, wohin eine Sache führt. Ursprünglich heißt die Zeile "Nachtigall, ich seh Dich laufen“ und stammt aus der berühmten Sammlung der Wunderhornlieder. Goethe hat sich daraus sein berühmtes “Schwing dich auf, Frau Nachtigall, / Grüß mein Liebchen zehntausendmal” aus dem „Faust“ geklaut.

Aber mal ehrlich: Realistisch ist das alles nicht. Wann sieht man denn schon mal eine Nachtigall laufen? Geschweige denn sich aufschwingen? Die Nachtigall ist vor allem nachtaktiv. Und klein. Und schwarz! Ich erinnere mich an einen ziemlich unerquicklichen Ausflug als kleiner Junge. Meine Mutter wollte unbedingt mit mir Nachtigallen hören, zerrte mich zur Morgendämmerung raus in den Glienicker Park - nur um fast von einem Keiler angefallen zu werden. Den haben wir dann Willy getauft, und ich hab bis heute was zu erzählen. An eine Nachtigall kann ich mich nicht mehr erinnern.

Man kann sie also nur selten sehen. Aber Hören tut man ständig von ihr. Es gibt wohl kaum ein anderes Tier, das so oft besungen wurde. Angefangen von Volksweisen über Schubert, Beethoven, Brahms, Humperdinck, Strauss, Tschaikowsky, Grieg, Strawinsky, Berg, Braunfels, Britten bis hin zu Helge Schneider - es gibt unzählige Lieder und ganze Opern über die Nachtigall. Auch wenn - wie bei Mendelssohn - auch dreiste Unterstellungen rauskommen.

"Was Neues hat sie nicht gelernt..."So ein Quatsch. Der Gesang der Nachtigall gilt als einer der kunstvollsten und komplexesten im gesamten Tierreich. Ältere Männchen beherrschen im Schnitt etwa 190 Strophen. Richtig gehört. "Frau Nachtigall" singt überhaupt nicht. Es sind die Männchen, die tagsüber mit teils ziemlich aggressiven Geräuschen ihr Revier verteidigen - und nachts ihren schönsten Gesang auspacken, um die Weibchen in ihr Gebüsch zu locken.

Aber die ganze Romantik hält ja keiner auf Dauer aus. Und so haben die alten DDR-Rocker von 4PS eine simple Botschaft: "Bitte Nachtigall, sei still, sei still, weil mein todmüdes Herz endlich einmal ausruhen will." Übersetzt: Nachtigall, halt endlich die Klappe, ich will schlafen!