Mo 03.12.2018 | 14:55 | Kultur

- Per App auf den Spuren Fontanes

Soviel Theodor Fontane wie in den kommenden Monaten ist selten. Kein Wunder, gilt es doch den 200. Geburtstag des Schriftstellers zu feiern. Und auch der rbb macht mit und hat am Montag eine App über Fontane freigeschaltet. Mit ihr kann man in Berlin und Brandenburg auf seinen Spuren wandeln. Kulturreporterin Suse Bruha hat es ausprobiert.