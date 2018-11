- Märchenhaftes Kino: Charles Dickens Weihnachtsgeschichte

Die Weihnachtssaison ist eröffnet – zumindest im Kino – und den Auftakt macht in dieser Woche eine biographische Interpretation von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Mehr über den Film und die anderen Neuzugänge von unserem Filmredakteur Alexander Soyez.

Nach dem internationalen Erfolg seines preisgekrönten und oscarnominierten polnischen Dramas Ida hat sich Pawel Pawlikowski wieder in die Vergangenheit seiner Heimat begeben und erzählt mit "Cold War - Breitengrad der Liebe" von einer traurigschönen Romanze. Die Liebe zwischen der jungen Sängerin Zula und dem Pianisten Wiktor, die in einem Konservatorium in Polen der 50er beginnt, sich über Jahrzehnte spannt und keine Grenzen kennt. Pawlikowski hat den Film seinen Eltern gewidmet, durch deren Geschichte Cold War inspiriert ist. Entscheidender aber als das Versprechen der Liebe, die selbst die Wirren der Zeit übersteht, ist die Bildsprache. Cold War ist ein bewegter und mit wundervoller Musik begleiteter Schwarz-Weiß Fotoband - Sinnliches Kino.

Basierend auf Frank Goosens gleichnamigen Roman versammeln sich in "So viel Zeit" Jan Josef Liefers, Armin Rohde, Richy Müller, Matthias Bundschuh und Jürgen Vogel als ehemalige Bandmitglieder, um noch ein Mal zu rocken. 30 Jahre nachdem damals die große Karriere und ihr Traum von einem nicht normalen Leben platzte. Angeführt von Liefers als Rainer, der seine letzte Chance nutzen will, geht es also um nichts Geringeres als ein Comeback.

Es macht Spaß, der Truppe beim Üben zuzuschauen und letztlich geht es für jeden einzelnen darum das zu finden, was wichtig und richtig ist im Leben - und das muss eben nicht unbedingt der große Auftritt vor zigtausenden Zuschauern sein. Eine hübsche, gut gespielte melancholische Freundesgeschichte, der ein bisschen mehr Pepp allerdings nicht geschadet hätte.