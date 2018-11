- Verschenken Sie den Rundfunkchor Berlin!

Kennen Sie auch jemanden, der ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk verdient hat? Dann überraschen Sie ihn oder sie mit einer wirklich einmaligen Überraschung: Einem Privatauftritt der Rundfunkchores Berlin! Chormitglied Holger Marks erklärt die Aktion und Sie erfahren, wie Sie sich bewerben können.



Noch kein Weihnachtsgeschenk? Wie wär's mit einem dreifachen Grammy Gewinner? Oder noch besser: 64 dreifachen Grammy Gewinnern? Verschenken Sie zur Weihnachtszeit den Rundfunkchor Berlin! An den Kollegen, der ohne zu Murren einspringt, wenn Ihr Kind krank ist. An die Nachbarin, die Ihre Katze füttert, wenn Sie im Urlaub sind. Oder an den Zeitungsausträger, der Ihnen bei Wind und Wetter die Tageszeitung bringt.



Sie sagen, wer ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk verdient hat oder vielleicht gerade besondere Aufmunterung braucht. Die Kolleginnen und Kollegen vom rbb-Fernsehen suchen aus allen Vorschlägen die schönsten Geschichten aus und überraschen dann die Glücklichen mit einem Privat-Auftritt des Rundfunkchores Berlin!

Hier geht es zum Bewerbungsformular!