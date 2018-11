Pressebild Berliner Festspiele | Jazzfest Berlin 2018 | Camille Blake Bild: Pressebild Berliner Festspiele | Jazzfest Berlin 2018 | Camille Blake

Fr 02.11.2018 | 06:55 | Kultur

- "Jazzfest Berlin" startet im neuen Gewand

Am Freitag beginnt das 55. Jazzfest Berlin. Es ist in diesem Jahr kaum wiederzuerkennen: Das Haus der Festspiele hat sich extra herausgeputzt, das Programm ist so vielfältig wie nie. Hinter der Neuausrichtung steht eine junge Frau: die neue Leiterin des Jazzfests Nadin Deventer. Wir berichten darüber, was die Besucher dieses Jahr erwartet.