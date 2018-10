- Ausblick auf die Frankfurter Buchmesse

Sie ist die größte Bücherschau der Welt: Bis Sonntag werden auf dem Frankfurter Messegelände mehr als 280.000 Besucher erwartet. Am Dienstag wurde die Buchmesse feierlich eröffnet, mit prominenten Gästen aus Politik und Kultur. Unsere Reporterin Nadine Kreuzahler ist für uns vor Ort.

Mit einem Appell zum Einsatz für Menschenrechte und ein friedliches Zusammenleben wurde die Internationale Frankfurter Buchmesse am Dienstag eröffnet. "Wir müssen uns dringend neu mit den Menschenrechten auseinandersetzen", sagte Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, beim Festakt: "Wir müssen sie täglich neu verteidigen." Die Buchbranche sehe den Einsatz für Menschenrechte und das Gelingen einer freien demokratischen Gesellschaft als Pflicht und Aufgabe an.



Die weltweit größte Fachmesse für den Buchhandel, die an diesem Mittwoch ihre Tore öffnet, dauert bis Sonntag. In diesem Jahr nehmen etwa 7.500 Aussteller aus mehr als 100 Ländern teil. Die Zahl der Aussteller ist nach Angaben von Buchmessen-Direktor Juergen Boos um etwa drei Prozent gewachsen. Wachstumsregionen seien vor allem Nordamerika, Kanada, Afrika und Südostasien, sagte er auf einer Pressekonferenz.



Georgien ist in diesem Jahr Ehrengastland und mit rund 70 Autorinnen und Autoren auf der Messe vertreten, darunter Nino Haratischwili, die inzwischen in Hamburg lebt und auf Deutsch schreibt. Der Gastland-Auftritt steht unter dem Motto "Georgia - Made by Characters". Dazu werden nach Angaben der Buchmesse mehr als 70 Autoren aus dem Land am östlichen Rand Europas erwartet, darunter Aka Morchiladse, Naira Gelaschwili und Lewan Berdsenischwili, ehemaliger Direktor der Georgischen Nationalbibliothek, der von 1984 bis 1987 wegen "antisowjetischer Agitation und Propaganda" in einem Gefangenenlager inhaftiert war.