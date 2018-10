© SPK Bild: © SPK

Di 09.10.2018 | 15:55 | Kultur

- Museum der Moderne: Der Stand der Dinge

Es soll ein Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts werden, am Berliner Kulturforum. Ein ganz neues Haus, entworfen von den Schweizer Stararchitekten Herzog und de Meuron. Aber der Entwurf kam nicht gut weg, als "Scheune" wurde der Bau bezeichnet und nach all der massiven Kritik wurden die Plänen nun überarbeitet. Am Dienstag wurden sie der Öffentlichkeit nun vorgestellt. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski war auch dort,