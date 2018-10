imago Bild: imago

Di 02.10.2018 | 15:55 | Kultur

- So klang die DEFA

Viele Lieder sind bis heute Ohrwürmer - Musik aus alten Defa-Filmen wie "Die Legende von Paul und Paula", "Heißer Sommer" oder "Solo Sunny". Das rbb Fernsehen lässt am Dienstagabend viele dieser unvergänglichen Melodien wieder aufleben, in der Dokumentation "So klang die DEFA", um 20.15 Uhr. Anna Pataczek aus der Kulturredaktion hat schon mal reingeschaut.