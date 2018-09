- Ein spanisches Sittengemälde: Offenes Geheimnis

Das Faszinierende an den Filmen von Asghar Farhadi ist, dass sie echt, aus dem Leben gegriffen wirken und er das mit einer unglaublichen Präzision präsentiert. Und das, obwohl er nicht mit ausformuliertem Drehbuch arbeitet und jetzt bei "Offenes Geheimnis" in Spanisch gedreht hat, obwohl er die Sprache selbst gar nicht spricht.



Die Hauptrollen dieses Entführungs- und Familienthrillers spielen Penélope Cruz und Javier Bardem als Laura und Paco, die früher mal ein Paar waren und sich jetzt nach Jahren in ihrem gemeinsamen Heimatdorf bei einer Hochzeitsfeier wiederbegegnen. Schon am Anfang ist eine gewisse Anspannung zu spüren, noch bevor Lauras Tochter entführt wird, das Lösegeld zusammengebracht werden muss, Paco sich unglaublich dafür einsetzt, und bevor immer mehr Familiengeheimnisse und andere Wahrheiten an den Tag kommen.



Farhadi taucht ein in einen dörflichen Mikrokosmos und erzählt grandios und spannend von großen Gefühlen und zeichnet nebenbei ein spanisches Sittengemälde.