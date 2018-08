dpa/Herbert Knosowski Bild: dpa/Herbert Knosowski

So 12.08.2018 | Kultur

- "Menschen am Sonntag" im Kraftwerk Berlin

Die zweite Ausgabe der Reihe "Menschen am Sonntag" in den leeren Hallen des Kraftwerks Berlin hat das Motto "Stimmen im Kraftwerk Berlin". Über den Sonntag verteilt werden sieben Berliner Chöre an den verschiedensten Orten und Ebenen im ehemaligen Heizkraftwerk zu hören sein. Als Höhepunkt werden alle Chöre gemeinsam mit ihren über 300 Stimmen die Industrieruine akustisch ausloten. Anke Schaefer kann die Veranstaltung sehr empfehlen.