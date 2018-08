- Happy End für Filmorchester

Die Meldung hatte vor einer Woche die Öffentlichkeit aufgeschreckt: das Filmorchester Babelsberg müsse den Betrieb einstellen - wegen Bauarbeiten direkt neben dem Tonstudio. Doch nach einem Krisengespräch mit dem Land Brandenburg und der Stadt Potsdam gibt es neue Hoffnung für das traditionsreiche Ensemble. Sabine Dahl sprach mit dem Intendanten des Orchesters, Klaus-Peter Beyer, darüber, worauf man sich geeinigt hat und wie die Ergebnisse umgesetzt werden.

In Gesprächen mit dem Investor soll nun zunächst versucht werden, die Produktionszeiten im Studio des Filmorchesters mit den Bauarbeiten abzustimmen, sagte Beyer. "Das wird in der wunderbaren Form, wie es so klingt, nicht immer möglich sein. Der Investor kann seine Arbeitszeiten nur unwesentlich verändern und anpassen, weil alle Veränderungen bei so einem Bau Geld kosten."

Auch für das Orchester dürfte ein Kompromiss schwierig werden: "Bei der Vielzahl der Aufträge bis zum Jahresende können wir nicht produzieren wie immer. (...) Wir werden Einbußen haben, auf jeden Fall."

Über den Ausgleich eventueller Einahmeverluste solle zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Die Höhe hänge davon ab, "wie wir jetzt noch konkret Dinge umsetzen können. (...) Wir sind bemüht, so viel wie möglich noch selbst zu realisieren. Und die Zahlen werden dann zeigen, was letzten Endes übrig bleibt. Dass die Bereitschaft da ist, das auszugleichen ist aber erstmal eine großartige Hilfe."

Beyer hatte in der vergangenen Woche Alarm geschlagen, weil das Orchester wegen Bauarbeiten auf einem Gelände neben dem Tonstudio keine Produktionen mehr einspielen könne. Damit falle die finanzielle Grundlage des Orchesters weg.

Bei einem Treffen zwischen Intendant Beyer und der brandenburgischen Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil sowie dem Potsdamer Baudezernenten Bernd Rubelt soll das Land zugesagt haben, den Fortbestand des renommierten Orchesters auch mit einer Erhöhung der Fördermittel zu sichern.