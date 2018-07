Sie haben ein Holocaust-Mahnmal vor das Haus von AfD-Politiker Björn Höcke gebaut oder an den Außengrenzen Europas verstorbene Flüchtlinge exhumiert: Das Zentrum für politische Schönheit. In den letzten Jahren ist das Kollektiv zu einer der polarisierendsten Künstlergruppen Deutschlands gewachsen. Jakob Bauer hat mit einer Aktivistin über Kunst und Provokation gesprochen.



"Ich finde, dass unsere Welt, was so passiert – vom Diesel-Skandal angefangen bis zu toten Kindern an den Grenzen - das ist so unfassbar provozierend, dass man als Kunst gar nicht anders kann, als provozierend dagegen zu halten."



Cesy Leonard ist Teil des vierköpfigen Kernteams, das die Aktionen ausheckt. Die Projekte entstehen nach monatelangen Recherchen, Reisen und Interviews. Für die Aktion "Flüchtlinge fressen – Not und Spiele" hat Leonard Bajan getroffen. Eine junge Studentin aus Syrien, die in einen Käfig mit einem Tiger gestiegen wäre: "Mir ist die Kinnlade offen gestanden. Ich habe gedacht: Das ist jetzt nicht dein ernst. Und sie war bis zum Ende so, sie hat gesagt, sie will ein Statement dafür setzen, was sie durchgemacht hat, was ihr Land durchmacht."



Das Kollektiv hatte geplant, Asylbewerber einfliegen zu lassen - was gesetzlich eigentlich nicht möglich ist - und gewarnt: Wenn die Bundesregierung daran nichts ändert, würden sich schon hier lebende Flüchtlinge freiwillig in einen Raubtierkäfig stürzen.