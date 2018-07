imago/tagesspiegel Bild: imago/tagesspiegel

So 08.07.2018 | 08:11 | Kultur

- Die Floating University: Open Weeks

In Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt an einem verwunschenen Ort eine Universität: die Floating University, ein temporärer Bau, hineingebaut in das Regenwasserrückhaltebecken des Tempelhofer Flughafens. Hier machen sich Studierende, Wissenschaftler und Künstler Gedanken zur Zukunft der Stadt, aber bis zum 15. Juli gibt es auch Workshops, die offen sind für alle. Ein Bericht von Kulturreporterin Andrea Handels.