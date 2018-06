dpa/Paul Zinken Bild: dpa/Paul Zinken

Sa 23.06.2018 | 07:55 | Kultur

- Die "Rolling Stones" in Berlin - "Was für ein toller Abend!"

Die Rolling Stones haben es mal wieder getan: Am Freitagabend rockten die Kultmusiker Berlin. Im ausverkauftem Olympiastadion spielten sie das erste von nur zwei Deutschland-Konzerten in diesem Jahr auf ihrer "No-Filter"-Tour. Die dauert schon seit 2017 an. Bringen es die Alt-Rocker noch? Und konnte die Akustik gestern mehr überzeugen als noch vor zwei Wochen bei Guns'N'Roses? Unsere Kulturreporterin Nadine Kreuzahler hat sich das Konzert angesehen - und vor allem angehört.



Um kurz vor neun ist die Stimmung gespannt wie ein Bogen. Die 67.000 Fans im Berliner Olympiastadion können es nicht mehr erwarten. Dann ist es soweit. Die Rolling Stones sind da. Und irritieren zuerst. "Street Fighting Man" ist ihr erster Song, und er klingt etwas breiig. Aber vor allem die gute alte Rampensau Mick Jagger wischt diesen ersten Eindruck schon mit dem nächsten Lied wieder weg: "It's Only Rock'n Roll". Passt.



Bessere Akustik als bei Axl Rose & Co.

Schlank und drahtig wie immer fegt Jagger abwechselnd in knallroter Lederjacke, Glitzer-Hemd und Paillettenfrack und engen schwarzen Jeans über die Bühnenzunge. Er begrüßt die Fans mit einem lässigen "Tach, Berlin" und spricht sie im Laufe des Abends immer wieder auf Deutsch an. 1965, da seien sie zum ersten Mal in der Stadt gewesen, erzählt er.



"No Filter" - so heißt ihre Europa-Tour, und "No Filter", das ist Programm bei der Band. Da liegt kein Filter drüber, gnadenlos leuchten die vier riesigen Videoleinwände jede Falte und Furche aus. Mick Jagger und Keith Richards sind 74, Ron Wood 71 und Schlagzeuger Charlie Watts sogar 77 Jahre alt. Die Stimme entgleitet Keith Richards ein paar Mal, als er für zwei Songs den Frontmann gibt. Auch Mick Jagger geht zwischendurch stimmlich mal die Puste aus. Aber das ist total egal. Was für eine Energie da rüberschwappt!



Die Fans sind zum Teil weit angereist, viele Vater-Tochter oder Vater-Sohn-Gespanne sind unterwegs. Die meisten sind zufrieden mit der Akustik im Olympiastadion. Aber es kommt offenbar stark auf die Plätze an.



Die Stones haben noch lange nicht genug