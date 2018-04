"Endstation Sehnsucht": Ein Schauspielfest am BE

Michael Thalheimer ist einer der renommiertesten Regisseure in Deutschland - seit dem vergangenen Sommer inszeniert er am Berliner Ensemble. Nach dem "Kaukasischen Kreidekreis" bringt er dort jetzt "Endstation Sehnsucht" (im amerikanischen Original "A Streetcar Named Desire") auf die Bühne, den modernen Klassiker von Tennessee Williams. Was macht Thalheimer aus dem Stück am Berliner Ensemble? Unsere Kulturreporterin Nadine Kreuzahler war am Wochenende bei der Premiere - und ist begeistert.

Blanche, überspannt und arrogant, quartiert sich bei ihrer Schwester Stella ein. Die lebt mit ihrem Mann Stanley, ein grobschlächtiger Arbeiter und Sohn polnischer Einwanderer, in einfachen Verhältnissen. Stella und er haben eine leidenschaftliche Beziehung, die aber von Gewalt geprägt ist. So wie ihre ganze Umgebung. Es wird gesoffen, geschlagen, geschrien und geflucht.

Stella: "Hör auf mit diesem hysterischen Theater und sag mir, was passiert ist. Was heißt gekämpft und geblutet?"

Schon der Anfang ist ein Ereignis. Im stockdunklen Raum fällt ein einzelner Lichtstrahl auf eine Frau am Abgrund: in einem weiß glänzenden Kleid torkelt sie tastend einen schwarzen, sich steil nach unten neigenden, rechteckigen Kasten abwärts. Das ist die Bühne, die Spielwiese für den Rest des Abends. Blanche DuBois hat gerade alles verloren - ihren Job als Lehrerin, ihren Ruf, ihr Geld, und das alte Familienanwesen "Belle Rêve".

Michael Thalheimer lässt das Melodramatische des Stückes weg. Er zeigt einen gnadenlosen Machtkampf zwischen Ab- und Aufsteigern, scheiternde Emanzipationsversuche auf allen Seiten und häusliche Gewalt bis zur Vergewaltigung. Er konzentriert sich dabei auf die Frauen. Stella, schwanger von einem Mann, dem sie sexuell hörig ist, und für den sie am Ende ihre Schwester opfert. Blanche, die ewig Suchende ohne Bodenhaftung, die für ihre sexuelle Freizügigkeit abgestraft wird, und ihren Versuch, mehr zu wollen als das, was ist:

„Ich will keinen Realismus! Ich will Zauber. Ich lasse Dinge in anderem Licht erscheinen, ich rede nicht von dem, was wahr ist, ich rede von dem, was wahr sein sollte und wenn das Sünde ist, dann will ich verdammt sein!“

Das Bühnenbild von Olaf Altmann, mit dem Thalheimer meistens zusammenarbeitet, ist ein rechteckiger Spalt in einer rostroten Wand, eine schiefe Ebene, die die passende beklemmende und klaustrophobische Atmosphäre schafft. Das ist auf das Wesentliche reduziert und verengt und gleichzeitig sehr bildgewaltig.

Den Schauspielern dabei zuzugucken, wie sie um Haltung ringen in der permanenten Schräglage, sich in Ecken drängen, runterrutschen oder sich nach oben kämpfen, das ist ein echtes Ereignis. Andreas Döhler ist der kraftstrotzende, harte und gleichzeitig unsichere Stanley, der ebenfalls – von Blanche als „primitiv“ und als „Polacke“ beschimpft – ein Ausgegrenzter ist. Sina Martens gibt die robuste Stella trotzig. Und Cordelia Wege dabei zuzugucken bei ihrem Fall von der arroganten, provokativen Bildungsbürgerin zum kaputten, erniedrigten und verzweifelten Wrack, das tut fast körperlich weh. Das ganze Ensemble ist eine Wucht bis in die kleinste Nebenrolle hinein. "Endstation Sehnsucht" im Berliner Ensemble ist ein ganz großes Schauspielfest!

Die nächste Aufführung ist am 30. April.