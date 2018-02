imago/Future Image Bild: imago/Future Image

Mo 26.02.2018 | 06:55 | Kultur

- Nach der 68. Berlinale: Schafft die Jury ab!

Mit dem Publikumstag ging am Sonntagdie 68. Berlinale zu Ende. Die Preise der verschiedenen Juries wurden schon am Samstagabend verteilt. Reiner Veit aus der Inforadio-Kulturredaktion hat sich die Bären der Internationalen Jury für den Wettbewerb genauer angesehen - und ist nicht sonderlich begeistert.



Sehr glücklich sah der Jury-Präsident Tom Tykwer nicht aus, als die sieben Silbernen und der eine Goldene Bär verteilt wurden. Und sehr glücklich waren Viele auch nicht, die eher ungläubig hörten, welche Filme die Jury da auspreist. Die ersten Bären für Russland, Mexiko, Frankreich und Uruguay – also schön breitflächig verteilt – gingen ja noch, obwohl sie einem beliebig und austauschbar vorkommen. Und dass der Alfred-Bauer-Preis der Berlinale, ein Silberner Bär für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnen soll, seit ein paar Jahren schon gerne an Filme geht, die eher konservativ in ihrer Bildsprache und Machart sind, auch daran hat man sich gewöhnt. So ist es auch in diese Jahr wieder bei "Die Erbinnen", einem guten, soliden Film über ein Frauenpaar im konservativen Paraguay. Damit lässt sich leben.

Reiner Veit Kulturredakteur

Zu viele primäre Geschlechtsmerkmale

Aber beim nächsten Silbernen Bären, dem "Großen Preis der Jury" – ich weiß ja nicht: Vielleicht liegt es ja an mir, aber ich ging davon aus, dass es sich herumgesprochen hat, dass Polen in weiten Teilen der Bevölkerung reaktionär-rassistisch, nationalistisch und erzkatholisch ist und dass Menschen, die anders sind, im vorliegenden Fall ein Mann mit entstelltem Gesicht, Außenseiter sind und ausgegrenzt. Letzteres weiß ich nicht erst seit Quasimodo. Aber diese Erkenntnis ist der Jury einen Preis wert. Ihren Preis. Vielleicht, weil die aktuelle Situation in Polen ist, wie sie ist. Wer weiß das schon. Und eine sehr nackte, freizügige, onanierfreudige Berührungs-Therapie-Stunde über sexuelle und körperliche Selbst- und Fremderfahrung bekommt Gold: "Touch me not". Ein Regieerstling, der zuvor schon für sein Regieerstlingsdasein ausgezeichnet worden war und der Film dieser 68. Berlinale, bei dem die Zuschauer reihenweise aus dem Kino gerannt sind. Anfassen oder nicht, es sind schlichtweg zu viele primäre Geschlechtsmerkmale in "Touch me not" unterwegs – und auch nicht immer die schönsten.

In welcher Welt lebt die Jury?