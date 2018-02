- Ein Retro-Fantasy-Thriller: Neu im Kino

"Alles Geld der Welt" ist der Film, aus dem Kevin Spacey herausgeschnitten und durch Christopher Plummer ersetzt wurde. Um die Schmach noch größer zu machen, bekam Plummer auch noch eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Leider ist das aber auch schon fast das Interessanteste an Ridley Scotts gut gemachter, aber unentschlossener Nacherzählung der Entführung des 16-jährigen Enkels von Öl-Tycoon Jean Paul Getty in den frühen 70ern und seine Weigerung auch nur einen Penny Lösegeld locker zu machen.



Alles Geld der Welt ist der Film, aus dem Kevin Spacey herausgeschnitten und durch Christopher Plummer ersetzt wurde, und um die Schmach noch größer zu machen bekam Plummer auch noch eine Oscarnominierung als bester Nebendarsteller. Leider ist das aber auch schon fast das Interessanteste an Ridley Scotts gut gemachter aber unentschlossener Nacherzählung der Entführung des 16jährigen Enkels von Öltycoon Jean Paul Getty in den frühen 70ern und seine Weigerung auch nur einen Penny Lösegeld locker zu machen.

Was Ridley Scott allerdings eigentlich erzählen will, wird niemals so richtig klar: Mal konzentriert er sich auf die unterkühlte Seele des damals "reichsten" Mannes der Welt, dann ist er bei seinen Nachkommen, die auf die die eine oder andere Art dafür büßen, oder er ist in den besten Momenten ganz nah bei dem entführten Teenager und dessen Beziehung zu einem der Geiselnehmer. Mehr schlecht als recht zusammengehalten wird all das von Mark Wahlberg und Michelle Williams, die als verzweifelte Mutter des Entführten und Wahlberg als Gettys Sicherheitschef doch noch versuchen zu retten, was zu retten ist.

Was Ridley Scott allerdings eigentlich erzählen will, wird niemals so richtig klar, mal konzentriert er sich auf die unterkühlte Seele des damals ‚reichsten‘ Mannes der Welt, dann ist er bei seinen Nachkommen, die auf die die eine oder andere Art dafür büssen, oder er ist in den besten Momenten ganz nah bei dem Entführten Teenager und dessen Beziehung zu einem der Geiselnehmer. Mehr schlecht als recht zusammengehalten wird all das von Mark Wahlberg und Michelle Williams, die als verzweifelte Mutter des Entführten und Wahlberg als Gettys Sicherheitschef doch noch versuchen zu retten, was zu retten ist.