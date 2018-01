EMA Press Pic Bild: EMA Press Pic

Mi 17.01.2018 | 07:55 | Kultur

- EMA im Auster Club

Sie thematisiert die Probleme des ländlichen Amerikas, dort, wo Armut, Drogen und Hoffnungslosigkeit die Menschen im Griff haben und sich eine Mischung aus Hass und Rassismus den Weg in die Regierung bahnte. Erika M. Anderson alias EMA tourt mit ihrem letzten Album "Exile In The Outer Ring" - Susanne Bruha hat sich das Konzert im Auster Club angehört.