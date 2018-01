Mo 15.01.2018 | 07:55 | Kultur

- "Die Tanzstunde" in der Komödie am Kudamm

Ein scheuer Professor und eine Tänzerin sind die Hauptfiguren in diesem Zwei-Personen-Stück: Er muss tanzen lernen und sträubt sich, sie muss ihn unterrichten und sträubt sich ebenfalls. In den Hauptrollen Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn. Ute Büsing hat die Premiere am Sonntagabend in der Komödie am Kurfürstendamm gesehen.

Hauptdarsteller Oliver Mommsen hat sich mit dem Protagonisten, einem Professor für Geowissenschaften, einen schwierigen Charakter ausgesucht. Doch gerade das reizt ihn am Theater, sagte Mommsen am Samstag im rbb-Kulturradio. "Das ist der Vorteil des Theaters - da sind die komplexeren Geschichten und die kräftigeren Figuren, weil man sich da mehr traut."

Auf die Aufgabe, einen am Asperger-Syndrom erkrankten Menschen zu verkörpern, hat er sich akribisch und mit viel Recherche vorbereitet - das heißt: "viel gucken, viel lesen, viel auf sich wirken lassen und viel ausprobieren".